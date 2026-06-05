Meloni salta il vertice nei Balcani è alla festa dei Carabinieri | il giallo dei francobolli

Giorgia Meloni non ha preso parte al vertice Ue-Balcani occidentali a Tivat, in Montenegro, il 5 giugno 2026. Invece, è stata presente alla festa dei Carabinieri. La sua assenza dal vertice è stata confermata ufficialmente. La partecipazione all'evento militare si è svolta nello stesso giorno dell'incontro internazionale. Nessuna spiegazione ufficiale è stata data sulla decisione di non partecipare al vertice.

Giorgia Meloni non ha partecipato al vertice Ue-Balcani occidentali di oggi, 5 giugno 2026, a Tivat, in Montenegro. La presidente del Consiglio era attesa alla sessione dei capi di Stato e di governo, ma il forfait della premier è arrivato all'ultimo momento. Sempre oggi, Meloni si trovava. 🔗 Leggi su Today.it

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