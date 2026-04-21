Arma dei carabinieri protagonista alla Festa dei Fiori e della Sicurezza

Domenica 19 aprile si è svolta l’inaugurazione della ventinovesima Festa dei Fiori e della quarta Festa della Sicurezza, eventi che hanno attirato molti partecipanti. La manifestazione si è tenuta nel centro cittadino, coinvolgendo diverse associazioni e forze dell’ordine. Tra le iniziative, si sono svolti momenti dedicati alla promozione della sicurezza e alla valorizzazione delle tradizioni locali. La giornata si è conclusa con un corteo e attività per grandi e piccini.

Domenica 19 aprile si è tenuta l’inaugurazione della ventinovesima Festa dei Fiori e della quarta Festa della Sicurezza. All'evento hanno presenziato il sindaco di San Martino di Lupari Nivo Fior, il vicepresidente della Provincia di Padova, Daniele Canella, l’assessore regionale Elisa Venturini.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Vagabondaggio di Giovanni Verga | Audiolibro Completo in Italiano Notizie correlate Concerto della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri apre le celebrazioni della Festa di Sant’AgataUna serata di grande partecipazione e intensità culturale ha segnato l’avvio ufficiale dei festeggiamenti in onore di Sant’Agata, patrona della... Calabria colpita dai cicloni: l’Arma dei Carabinieri in prima linea tra soccorso, sicurezza e prevenzione dei rischi.Calabria dopo i cicloni: ringraziamenti all’Arma dei Carabinieri e un bilancio tra emergenza e prevenzione Catanzaro, 15 febbraio 2026 – L’USIC... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Arma dei carabinieri protagonista alla Festa dei Fiori e della Sicurezza; Reggio Calabria, i Carabinieri incontrano gli studenti: il cane Manco protagonista del progetto InFormare · ilreggino.it; Canoa, Dal Bianco protagonista ai Campionati italiani di fondo; I Carabinieri a Civita Castellana, tra ricordo e cultura. Arma, Gabriele Schiaffini promosso a Tenente ColonnelloComandante della Compagnia di Cremona, vanta un curriculum caratterizzato da importanti esperienze sia sul territorio nazionale sia in teatri operativi esteri ... laprovinciacr.it Reggio Calabria: Informare, i Carabinieri tra i giovani con il cane antidroga Manco: legalità, prevenzione e dimostrazioni operativeA Reggio Calabria si rinnova con forza l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nelle attività di prevenzione e sensibilizzazione ... ilmetropolitano.it Omicidio Vasto. Antonio Sciorilli ha ucciso il figlio Andrea con tre colpi d’accetta. Al momento del delitto in casa c’erano solo loro due: la madre era fuori. L’uomo ha indicato agli investigatori dove aveva nascosto l’arma. Continua su IlCentro.it --> Link nei com - facebook.com facebook Una donna canadese è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco nel sito archeologico delle piramidi di Teotihuacan, una delle principali attrazioni turistiche del Messico, da un uomo che si è poi suicidato, hanno annunciato le autorità. Altre quattro persone sono x.com