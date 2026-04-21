Arma dei carabinieri protagonista alla Festa dei Fiori e della Sicurezza

Da padovaoggi.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 aprile si è svolta l’inaugurazione della ventinovesima Festa dei Fiori e della quarta Festa della Sicurezza, eventi che hanno attirato molti partecipanti. La manifestazione si è tenuta nel centro cittadino, coinvolgendo diverse associazioni e forze dell’ordine. Tra le iniziative, si sono svolti momenti dedicati alla promozione della sicurezza e alla valorizzazione delle tradizioni locali. La giornata si è conclusa con un corteo e attività per grandi e piccini.

Domenica 19 aprile si è tenuta l’inaugurazione della ventinovesima Festa dei Fiori e della quarta Festa della Sicurezza. All'evento hanno presenziato il sindaco di San Martino di Lupari Nivo Fior, il vicepresidente della Provincia di Padova, Daniele Canella, l’assessore regionale Elisa Venturini.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Vagabondaggio di Giovanni Verga | Audiolibro Completo in Italiano

Video ? Vagabondaggio di Giovanni Verga | Audiolibro Completo in Italiano

Notizie correlate

Concerto della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri apre le celebrazioni della Festa di Sant’AgataUna serata di grande partecipazione e intensità culturale ha segnato l’avvio ufficiale dei festeggiamenti in onore di Sant’Agata, patrona della...

Calabria colpita dai cicloni: l’Arma dei Carabinieri in prima linea tra soccorso, sicurezza e prevenzione dei rischi.Calabria dopo i cicloni: ringraziamenti all’Arma dei Carabinieri e un bilancio tra emergenza e prevenzione Catanzaro, 15 febbraio 2026 – L’USIC...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Arma dei carabinieri protagonista alla Festa dei Fiori e della Sicurezza; Reggio Calabria, i Carabinieri incontrano gli studenti: il cane Manco protagonista del progetto InFormare · ilreggino.it; Canoa, Dal Bianco protagonista ai Campionati italiani di fondo; I Carabinieri a Civita Castellana, tra ricordo e cultura.

arma dei carabinieri protagonistaArma, Gabriele Schiaffini promosso a Tenente ColonnelloComandante della Compagnia di Cremona, vanta un curriculum caratterizzato da importanti esperienze sia sul territorio nazionale sia in teatri operativi esteri ... laprovinciacr.it

arma dei carabinieri protagonistaReggio Calabria: Informare, i Carabinieri tra i giovani con il cane antidroga Manco: legalità, prevenzione e dimostrazioni operativeA Reggio Calabria si rinnova con forza l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nelle attività di prevenzione e sensibilizzazione ... ilmetropolitano.it

Digita per trovare news e video correlati.