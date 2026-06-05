La fiducia nei confronti del governo è scesa al 38,1% secondo un sondaggio recente, mentre il dissenso ha superato il 51%. La settimana ha visto un calo del consenso legato a questioni politiche e sociali, che hanno alimentato il malcontento tra gli italiani. Le motivazioni specifiche non sono state dettagliate, ma i numeri indicano un aumento del malumore pubblico nei confronti dell’attuale gestione. Il sondaggio ha rilevato un incremento del dissenso rispetto alle settimane precedenti.

Quali fattori specifici hanno causato il calo del consenso questa settimana?. Perché il dissenso ha superato la soglia del 51% degli intervistati?. Come influirà questo nuovo minimo stagionale sulla tenuta del governo?. Quali elementi dell'azione politica stanno spostando l'opinione pubblica?.? In Breve Fiducia composta da 23,5% molto e 14,6% abbastanza favorevoli.. Dissenso totale raggiunto al 51,4% degli intervistati.. Ritorno ai livelli registrati il 16 aprile scorso.. Calo di 1,1 punti percentuali rispetto al 39,2% settimanale..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita modesta del PIL riflette la difficoltà economica che alimenta il calo della fiducia nella leadership. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni: la fiducia scende al 38,1%, cresce il dissenso degli italiani

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DAI VANNACCIANI NIENTE FIDUCIA A MELONI SUL DECRETO BOLLETTE

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