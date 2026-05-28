La propensione al risparmio degli italiani è in crescita, con un aumento costante. La crisi economica e l’incertezza generale spingono le persone a mettere da parte più denaro. Lo smart working ha contribuito a questa tendenza, modificando le abitudini di spesa e di gestione delle finanze. La maggior parte degli italiani preferisce accumulare risparmi, aspettando momenti più favorevoli per tornare a spendere. La situazione riflette un atteggiamento di cautela diffuso nel Paese.

Roma, 27 Maggio 2026 – La propensione al risparmio degli italiani sta costantemente aumentando. Complice una crisi che genera un clima di incertezza gli abitanti del Belpaese preferiscono accantonare i risparmi sperando in tempi migliori per tornare a spendere un po’ di più. In cinque anni la quota di reddito disponibile messa da parte dalle famiglie è passata dal 7,55% nel 2019 all’8,28% nel 2024. Ma al Sud l’incidenza si è fermata al 6,08% nel 2024 a fronte del 5,67% nel 2019, mentre al Nord è arrivata al 9,73% (contro l’8,5% nel 2019) con punte del 10,46% al Nord ovest (9,72% nel 2019). La situazione nelle varie province. Biella si conferma nel 2024 la “capitale” più vocata al risparmio (14,37%), seguita sul podio da Asti (12,79%) e Vercelli (12,53%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cresce la propensione al risparmio degli italiani: “colpa” anche dello smart working

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