Nel 2026, il rapporto tra intelligenza artificiale e media mostra un aumento della fiducia degli utenti nei contenuti generati dall’IA, con il 42% che si dice disposto a credere a queste fonti. Allo stesso tempo, l’80% degli operatori del settore utilizza strumenti di intelligenza artificiale nelle redazioni, evidenziando una diffusione crescente di queste tecnologie nel giornalismo quotidiano.

Il 42% degli utenti si fida dei contenuti generati dall’IA e l’80% degli operatori media la utilizza. Cresce l’adozione, ma servono formazione e trasparenza. L’adozione dell’intelligenza artificiale generativa nel settore dei media sta accelerando rapidamente, trasformando sia le modalità di produzione delle notizie sia il comportamento dei consumatori. Mentre cresce l’utilizzo di contenuti sintetizzati dall’IA, emergono segnali contrastanti sul fronte della fiducia e della consapevolezza. Secondo una ricerca diffusa da PR Newswire, il 42% dei consumatori globali dichiara di fidarsi dei riassunti generati automaticamente, senza verificare la fonte originale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - IA e Media 2026: cresce la fiducia degli utenti e l’adozione nelle redazioni

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