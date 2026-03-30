Legge elettorale le timide aperture del centrodestra sul premio di maggioranza Domani la discussione in commissione

Domani in commissione parlamentare si discuterà della legge elettorale, mentre il centrodestra apre lentamente a un possibile premio di maggioranza. La maggioranza cerca di evitare scontri con le opposizioni e di avviare un confronto più costruttivo in vista dell’iter legislativo. Le posizioni restano comunque distanti su alcuni punti chiave, e la discussione si preannuncia articolata.

Alla vigilia dell’avvio dell’iter parlamentare della legge elettorale la maggioranza prova a cambiare passo: evitare il muro contro muro con le opposizioni, cercare il dialogo. Almeno a parole. La riforma, voluta dal centrodestra e ribattezza Stabilicum perché promette, col premio di maggioranza, l’individuazione di un chiaro vincitore alle prossime politiche, sarà incardinata domani in commissione Affari Costituzionali alla Camera. Un passaggio tecnico, a cui seguiranno le audizioni e poi l’adozione di un testo base, che cade però in una fase politica del tutto nuova. Dopo la sconfitta del referendum sulla Giustizia, con le fibrillazioni nel governo che non si placano e le voci di un rimpasto alle porte, sulla legge elettorale il centrodestra ora vuole aggiustare il tiro: cercare il punto di caduta con le opposizioni. 🔗 Leggi su Open.online

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