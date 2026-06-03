giustizia la maggioranza non si rassegna al referendum e torna alla carica summit da nordio su intercettazioni trojan e prescrizione

La maggioranza politica ha deciso di riproporre iniziative contro la riforma della Giustizia, nonostante il risultato negativo dei referendum. È stato convocato un vertice con il ministro della Giustizia per discutere di intercettazioni, trojan e prescrizione. La discussione si è concentrata su misure per modificare le attuali norme, senza fare riferimento a eventuali cambiamenti rispetto alle consultazioni popolari. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali proposte concrete o tempistiche.

Centrodestra a rapporto da Nordio per organizzare il nuovo assalto alla Giustizia. A spingere per accelerare i pasdaran di Forza Italia La batosta referendaria? Come se non ci fosse stata. E così la maggioranza è già al lavoro per rilanciare la sua battaglia contro la Giustizia. Con una sola parola d’ordine: accelerare. E questa fretta si è palesata ieri nel “summit” convocato dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al quale erano presenti il viceministro Francesco Paolo Sisto e i capigruppo della maggioranza. Un vertice voluto ufficialmente per fare il punto sui provvedimenti in cantiere, ma che nei fatti assume il significato di una ripartenza politica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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BARBERO dice no al REFERENDUM sulla giustizia GIUSTIZIA: ha ragione

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