Nel centrosinistra si intensificano le discussioni sulla possibile candidatura alle prossime elezioni politiche, con alcune figure che vengono considerate come potenziali sfidanti di Giorgia Meloni. Tra i nomi più citati ci sono rappresentanti che hanno partecipato recentemente a consultazioni e primarie interne, in vista di un eventuale percorso ufficiale. Le ipotesi di primarie sono al centro del dibattito politico interno al partito.

La vittoria del No al referendum costituzionale sulla giustizia ha scosso il governo e la maggioranza di centrodestra e riavviato il dibattito interno ai partiti di opposizione. L’obiettivo del centrosinistra è quello di trasformare il successo al referendum in sostegno elettorale vero e proprio, in vista delle elezioni politiche del 2027. C’è già chi parla di possibili primarie del campo largo per scegliere il candidato premier da opporre a Giorgia Meloni: diversi i nomi ipotizzati nelle ultime ore, da Elly Schlein a Giuseppe Conte fino a Silvia Salis ed Ernesto Maria Ruffini. Centrosinistra verso le elezioni, primarie sì o no? Le... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Primarie centrosinistra, da Schlein e Conte a Ruffini e Salis: chi sarebbe il favorito contro Giorgia Meloni

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Una selezione di notizie su Giorgia Meloni

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