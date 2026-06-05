Meeting Internazionale Città di Lucca 2026 | grande atletica in diretta su Atletica Italiana TV

Notizia in breve

Domenica 7 giugno, il Campo Scuola Moreno Martini ha ospitato la quinta edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca, parte del circuito World Athletics Continental Tour Challenger. L’evento ha visto la partecipazione di atleti internazionali di diverse nazionalità, impegnati in varie discipline di atletica leggera. La manifestazione è stata trasmessa in diretta su Atletica Italiana TV, attirando pubblico e appassionati.