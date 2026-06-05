Meeting Internazionale Città di Lucca 2026 | grande atletica in diretta su Atletica Italiana TV
Domenica 7 giugno, il Campo Scuola Moreno Martini ha ospitato la quinta edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca, parte del circuito World Athletics Continental Tour Challenger. L’evento ha visto la partecipazione di atleti internazionali di diverse nazionalità, impegnati in varie discipline di atletica leggera. La manifestazione è stata trasmessa in diretta su Atletica Italiana TV, attirando pubblico e appassionati.
Domenica 7 giugno il Campo Scuola Moreno Martini ospita la quinta edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca, tappa del World Athletics Continental Tour Challenger. L’evento sarà trasmesso integralmente in diretta su Atletica Italiana TV, il canale dedicato dell’atletica sulla piattaforma OTT Sportface TV. La grande atletica internazionale si appresta a sbarcare in Toscana per uno degli eventi più rilevanti dell’anno. Il Campo Scuola Moreno Martini è pronto a fare da cornice, domenica 7 giugno, alla quinta edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca. L’importante kermesse, curata nei minimi dettagli dall’Atletica Virtus Lucca, ha consolidato la propria caratura mondiale ed è inserita ufficialmente all’interno del circuito World Athletics Continental Tour Challenger. 🔗 Leggi su Sportface.it
A Tempo di Atletica | Atletica Virtus Lucca | 19/05/2026
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