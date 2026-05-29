Brixia Next Gen 2026 a Bressanone domenica 31 maggio | la 2ª edizione del meeting internazionale su Atletica Italiana TV
Domenica 31 maggio si è svolta a Bressanone la seconda edizione di Brixia Next Gen 2026, un meeting internazionale di atletica. Sedici rappresentative di Italia, Germania, Slovenia e Svizzera hanno gareggiato al campo “G. Draghicchio” in diverse discipline, tra cui corse, salti e lanci. La manifestazione è stata trasmessa su Atletica Italiana TV.
Sedici rappresentative da Italia, Germania, Slovenia e Svizzera si sfidano al campo “G. Draghicchio” in tutte le discipline su pista, in pedana e al cerchio. Diretta streaming dalle ore 9:00 su Atletica Italiana TV. Record da battere in tutte le 36 gare in programma. Il campo sportivo di Bressanone (BZ) torna al centro dell’atletica leggera giovanile internazionale. Domenica 31 maggio 2026 va in scena la seconda edizione del Brixia Next Gen, meeting internazionale di categoria Allievi organizzato dalla S.G. Eisacktal Raiffeisen in collaborazione con il Comitato Regionale FIDAL Bolzano. L’evento, inserito nel calendario FIDAL e nel Global Calendar, sarà trasmesso in diretta streaming dalle ore 9:00 su Atletica Italiana TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. 🔗 Leggi su Sportface.it
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