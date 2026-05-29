Brixia Next Gen 2026 a Bressanone domenica 31 maggio | la 2ª edizione del meeting internazionale su Atletica Italiana TV

Notizia in breve

Domenica 31 maggio si è svolta a Bressanone la seconda edizione di Brixia Next Gen 2026, un meeting internazionale di atletica. Sedici rappresentative di Italia, Germania, Slovenia e Svizzera hanno gareggiato al campo “G. Draghicchio” in diverse discipline, tra cui corse, salti e lanci. La manifestazione è stata trasmessa su Atletica Italiana TV.