Meeting internazionale Città di Savona Jacobs guida il cast stellare | oltre 190 medaglie in pista – Le emozioni su Atletica Italiana TV

Il 20 maggio, il Centro polisportivo Giulio Ottolia si prepara ad accogliere il Meeting internazionale Città di Savona, un evento che vedrà la partecipazione di un cast di atleti di livello mondiale. La manifestazione si svolge in un contesto di competizione tra diverse nazioni e coinvolge atleti con oltre 190 medaglie conquistate in carriera. La diretta della giornata sarà trasmessa su Atletica Italiana TV, offrendo agli spettatori un collegamento con le gare in programma.

Mercoledì 20 maggio il Centro polisportivo Giulio Ottolia ospita il Meeting internazionale Città di Savona. Attesissimo Marcell Jacobs, ma saranno in gara anche Zaynab Dosso, Leonardo Fabbri, Lorenzo Simonelli e tanti protagonisti dell’atletica mondiale. Diretta su RaiSport e differita su Atletica Italiana TV. Il Meeting internazionale Città di Savona si prepara a vivere un’edizione di altissimo livello tecnico e spettacolare. L’appuntamento è fissato per mercoledì 20 maggio al Centro polisportivo Giulio Ottolia, con inizio gare alle ore 15:45 e diretta integrale su RaiSportHD. Mentre sarà disponibile assistere alla differita su Atletica Italiana TV. 🔗 Leggi su Sportface.it

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