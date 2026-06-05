Medicine and Surgery a Piacenza la prima White Coat Ceremony

Notizia in breve

Gli studenti del quinto anno del corso di Medicine and Surgery dell’Università di Parma hanno partecipato alla loro prima White Coat Ceremony a Piacenza. L’evento ha segnato l’ingresso ufficiale nel percorso clinico, dopo due anni dall’inizio del corso nell’ottobre 2021. La cerimonia si è svolta in una sede locale e ha visto la consegna dei camici bianchi agli studenti, che iniziano ora la fase pratico-clinica del loro percorso formativo.