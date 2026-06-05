Medicine and Surgery a Piacenza la prima White Coat Ceremony
Gli studenti del quinto anno del corso di Medicine and Surgery dell’Università di Parma hanno partecipato alla loro prima White Coat Ceremony a Piacenza. L’evento ha segnato l’ingresso ufficiale nel percorso clinico, dopo due anni dall’inizio del corso nell’ottobre 2021. La cerimonia si è svolta in una sede locale e ha visto la consegna dei camici bianchi agli studenti, che iniziano ora la fase pratico-clinica del loro percorso formativo.
Prima White Coat Ceremony per studentesse e studenti del quinto anno del corso in Medicine and Surgery dell’Università di Parma, attivo dall’anno accademico 2021-2022. A ospitarla il nuovo Campus Unipr a Piacenza, inaugurato un paio di mesi fa in via San Bartolomeo. Studentesse e studenti hanno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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