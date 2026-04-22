Il team Lazio White ha vinto contro il Bari con il punteggio di 3-2 durante le finali nazionali del campionato di primo livello DCP FIGC, svoltesi il 18 aprile presso il centro di preparazione olimpica di Tirrenia. La partita ha visto la formazione biancoceleste affermarsi come la principale rappresentante calcistica del Centro-Sud in questa competizione.

La formazione biancoceleste dello Zucchero Filato Lazio White si è imposta come la principale realtà calcistica del Centro-Sud durante le finali nazionali del campionato di primo livello DCP FIGC, disputate il 18 aprile presso il centro di preparazione olimpica di Tirrenia. La squadra viterbese ha conquistato il trofeo I love DCP, superando in finale l’A.S. Bari con un punteggio di 3-2, segnato dalle reti di Pierpaolo Bruzziches e dalla doppietta di Edoardo Alei. Il torneo, organizzato dalla Divisione Calcio Paralimpico della FIGC, ha protagonisti atleti con disabilità intellettivo-relazionali e psichiatriche impegnati in una competizione che ha unito l’agonismo alla crescita sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio White trionfa a Tirrenia: la Lazio White batte il Bari 3-2

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