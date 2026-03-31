Ecco il nuovo Campus di Piacenza dell’Università di Parma | una nuova casa per Medicine and Surgery

È stata inaugurata questa mattina la nuova sede dell’Università di Parma a Piacenza, situata in via San Bartolomeo. La struttura ospita il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery, che viene ora trasferito in questa nuova sede. L’evento ha visto la presenza delle autorità accademiche e amministrative coinvolte nell’apertura del nuovo campus.

È realtà il nuovo Campus di Piacenza dell’Università di Parma. Questa mattina l’inaugurazione della nuova sede di via San Bartolomeo, nuova “casa” del corso di laurea magistrale a ciclo unico in lingua inglese in Medicine and Surgery. Il complesso di via San Bartolomeo, in precedenza Campus di Crédit Agricole Italia e Centro di formazione del Gruppo, si compone di due fabbricati principali e dispone di un Auditorium da oltre 170 posti, nuove aule, sale studio, uffici, spazi di accoglienza e spazi break, oltre a un ampio parcheggio riservato interrato. L’individuazione del Campus di Crédit Agricole Italia è avvenuta a seguito di un avviso pubblico per manifestazione d’interesse emanato dall’Ateneo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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