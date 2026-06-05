L’Aiea non ha potuto ispezionare gli impianti nucleari iraniani colpiti dalla guerra di giugno. La motivazione è l’impossibilità di verificare le scorte di uranio presenti, poiché l’agenzia non ha accesso alle strutture. La mancanza di ispezioni impedisce di controllare lo stato delle risorse nucleari nel paese. La questione riguarda le verifiche sulle scorte di uranio e l’accesso alle strutture interessate dai recenti attacchi.

La Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) non ha potuto ispezionare gli impianti nucleari iraniani colpiti dalla guerra dello scorso giugno. Lo si legge in un rapporto distribuito agli Stati membri e visionato da Associated Press, in cui è scritto che l'Aiea non può "fornire alcuna informazione sulle attuali dimensioni, composizione o ubicazione delle scorte di uranio arricchito in Iran, né stabilire se l'Iran abbia sospeso tutte le attività legate all'arricchimento". Dunque è "impossibilitata ad adempiere alle proprie responsabilità" previste dall'Accordo di Salvaguardia del Trattato di Non Proliferazione Nucleare (Tnp), aggiungendo che è "indispensabile e urgente" che Teheran rispetti gli obblighi previsti da tale trattato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Iran, niente ispezioni per l'Aiea: "Non possiamo verificare le scorte di Uranio"

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