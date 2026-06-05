Il carabiniere Carlo Legrottaglie, ucciso a Francavilla Fontana, ha ricevuto la Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, conferita dalla presidente del Consiglio. La cerimonia si è svolta oggi, in sua memoria.

Carlo Legrottaglie, nato a Cisternino il 9 luglio 1965, era di servizio a Francavilla Fontana, dove lavorava come carabiniere, la mattina del 12 giugno 2025. Tentò di sventare una rapina, fu ucciso. ----- Scrive Maurizio Bruno: Oggi Il Carabiniere Carlo Legrottaglie è stato insignito della Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il suo sacrificio per la sicurezza di tutti noi non sarà mai dimenticato. Onore al Brigadiere Legrottaglie e Onore all’Arma dei Carabinieri. La sua memoria vive. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Medaglia d’oro al valor militare alla memoria al carabiniere Carlo Legrottaglie, ucciso a Francavilla Fontana Insignito dalla presidente del Consiglio

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Enrico Toti (1882-1916) Patriota. Bersagliere. Medaglia doro al valor militare. Cimitero Verano

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