Medaglia di Bronzo al Valor Militare alla Memoria di Livio Conti partigiano di Rigutino fucilato nel ' 45
Sabato prossimo si terrà la cerimonia di consegna della Medaglia di Bronzo al Valor Militare alla memoria di Livio Conti, partigiano originario di Rigutino. Conti, appartenente alla Brigata Osoppo – Friuli, fu fucilato dai nazisti il 29 aprile 1945 a San Giorgio di Nogaro. La premiazione avviene in un momento in cui si ricordano le vittime del conflitto e i protagonisti della Resistenza locale.
Si avvicina il giorno della consegna della Medaglia di Bronzo al Valor Militare alla Memoria di Livio Conti, il patriota rigutinese della Brigata Osoppo – Friuli fucilato dai nazisti il 29 aprile 1945 a San Giorgio di Nogaro.Richiesta nel 2022 dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, su delega.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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