Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina, in Sant’Angelo a Cupolo, si è svolta la cerimonia in ricordo del Maresciallo d’alloggio Francesco Pepicelli, decorato della Medaglia d’Oro al Valor Miliare “alla memoria”. Nato a Sant’Angelo a Cupolo nel 1906, aveva cominciato la carriera, nel 1926, come volontario nella Legione dei Reali Carabinieri di Roma. Promosso Vicebrigadiere nel 1934, l’anno dopo fu mobilitato in Africa Orientale. Rimpatriato nel 1938 e promosso Brigadiere, Pepicelli comandò diverse Stazioni dei Carabinieri nel Lazio, sino a che, nel 1940, fu chiamato alla segreteria del Capo di Stato Maggiore dell’Arma e promosso Maresciallo d’alloggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sant’Angelo a Cupolo celebra il maresciallo Pepicelli, medaglia d’oro al valor militare

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