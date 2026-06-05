Domani in edicola arriverà un numero speciale di Sportweek dedicato al Mondiale. La copertina mostra il calciatore francese, considerato una delle stelle del torneo. All’interno, un’intervista esclusiva con il campione, che approfondisce aspetti personali e professionali. Il numero include anche approfondimenti e analisi sul torneo in corso. La pubblicazione offre un’ampia copertura dedicata alla competizione e ai protagonisti principali.

Giovedì 11 giugno comincia il Mondiale con la partita fra Messico (uno dei tre paesi ospitanti con Usa e Canada) e Sudafrica, e Sportweek dedica al torneo più importante uno speciale di 140 pagine (domani, sabato, in edicola a 2,50 insieme alla Gazzetta). In copertina una delle stelle, forse la più brillante: Kylian Mbappé, capitano della Francia già campione del mondo nel 2018 e seconda ai rigori nel ’22. Tra le favorite, la sua è la nazionale che ha le credenziali migliori, non fosse altro che per la rosa che permette a Deschamps di disporre di due giocatori di pressoché identica qualità in ogni ruolo. Mbappé, nella lunga intervista esclusiva che ha rilasciato al nostro magazine è consapevole di tutto ciò e dice: "Anche dalle sconfitte si impara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mbappè esclusivo, lui la stella in copertina. Poi lo speciale Mondiale: tutto su Sportweek

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