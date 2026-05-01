Domenica in edicola arriva uno speciale dedicato al Giro d'Italia, giunto alla sua 109ª edizione. La corsa rosa è pronta a partire e vede tra i protagonisti un ciclista danese che punta a conquistare la vittoria e ottenere la terza vittoria consecutiva. L'articolo approfondisce i dettagli della gara, i percorsi e i principali favoriti di questa edizione.

Venerdì prossimo, 8 maggio, parte dalla Bulgaria il 109° Giro d’Italia e alla corsa rosa è dedicato lo speciale di Sportweek in edicola eccezionalmente domenica 2 sempre con la Gazzetta al prezzo complessivo di 2,50 euro. La copertina non può che andare al grande favorito di questa edizione, Jonas Vingegaard, che insieme al successo punta al tris dei nelle tre grandi corse a tappe, impresa riuscita finora soltanto ad Anquetil, Gimondi, Merckx, Hilault, Contador, Nibali e Froome. Il danese, all’esordio nel Giro, ha vinto il Tour nel 2022 e nel 2023, unico ciclista riuscito a battere sua maestà Pogacar, e la Vuelta l’anno scorso, che manca ancora allo sloveno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lo speciale Giro d'Italia nello Sportweek in edicola domenica

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