Nel nuovo numero di Sportweek si parla della 21esima sinfonia dell'Inter e viene presentata una nuova copertina dedicata alla squadra. La rivista include anche un approfondimento sulla vittoria nerazzurra e ripercorre alcuni momenti significativi della storia del club. La pubblicazione fornisce dettagli sulle partite recenti e sugli eventi più importanti legati alla squadra. La copertina e l’articolo sono stati realizzati nel numero attuale di Sportweek.

Ventuno volte Inter. È lo scudetto di Lautaro Martinez, capitano e capocannoniere. È lo scudetto di Federico Dimarco, re degli assist e simbolo dell’interismo. Ed è lo scudetto di Cristian Chivu, ex bandiera e subito vincente al primo anno sulla panchina nerazzurra (dei grandi). È dedicata al tricolore dell’Inter la cover di Sportweek, in edicola sabato con la Gazzetta dello Sport a un prezzo complessivo di 2,50 euro. Cristian Chivu, l’imperatore romeno. Il segreto? L’empatia con il gruppo. Così, al primo anno completo da allenatore di Serie A, il tecnico interista ha riportato a Milano lo scudetto. In dieci parole chiave, dal suo staff di duri alla passione per la Nfl, ritratto dell’uomo guida dell’Inter scudettata.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La 21esima sinfonia dell'Inter, ecco la nuova copertina di Sportweek

Notizie correlate

Inter Parma 2-0: finisce qui, parte la festa! Nerazzurri campioni d’Italia per la 21esima volta!di Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Parma, match del 35° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi Tutto pronto a...

“L'Olio delle Colline”: i vincitori della 21esima edizione. Ecco l’elenco di tutti i premiatiLa cerimonia a Norma; il concorso promosso dal Capol come ogni anno ha incoronato i migliori oli della provincia di Latina Promosso dal Capol (Centro...

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Milan, chi gioca al posto di Modric? Jashari vuole convincere Allegri; Fantacampionato, le classifiche dopo la 34ª giornata: Luca Nadini in testa alla generale.

Serie A, l'Inter è campione d'Italia per la 21esima volta nella sua storia! Parma battuto 2 a 0 a San SiroE' il 21esimo scudetto della storia nerazzurra. Thuram e Mkhitaryan mettono il sigillo sul campionato e mandano ko il Parma L'Inter domina a San Siro e supera 2-0 il Parma, chiudendo una serata che ha ... rtl.it