Maxxi la parata di Marinella Senatore invade L’Aquila | 400 protagonisti in centro

Notizia in breve

Domenica 7 giugno, nel centro storico dell’Aquila, si è svolta una parata con circa 400 partecipanti, tra associazioni, artisti, studenti e atleti. L’evento, promosso dal Maxxi, ha coinvolto anche il gruppo di karate locale. La manifestazione si è snodata tra il Maxxi e la basilica di Collemaggio, attraversando le vie principali della città.