Maxxi la parata di Marinella Senatore invade L’Aquila | 400 protagonisti in centro
Domenica 7 giugno, nel centro storico dell’Aquila, si è svolta una parata con circa 400 partecipanti, tra associazioni, artisti, studenti e atleti. L’evento, promosso dal Maxxi, ha coinvolto anche il gruppo di karate locale. La manifestazione si è snodata tra il Maxxi e la basilica di Collemaggio, attraversando le vie principali della città.
L'Aquila - Domenica 7 giugno il progetto partecipativo attraverserà il centro storico, dal Maxxi a Collemaggio, con associazioni, artisti, studenti e atleti aquilani CPGA Karate dell’Aquila coinvolti. Una grande parata collettiva attraverserà il cuore dell’Aquila domenica 7 giugno, a partire dalle ore 16, trasformando il centro storico in un percorso diffuso tra arte, movimento, musica e partecipazione. Protagonista sarà The School of Narrative Dance, L’Aquila, progetto dell’artista Marinella Senatore, a cura di Chiara Bertini, realizzato dal Maxxi L’Aquila e sostenuto dal Comune dell’Aquila nell’ambito del programma di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
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