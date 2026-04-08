L’Aquila svela SOND | l’arte di Marinella Senatore sfida i confini

A L’Aquila, giovedì 9 aprile alle 18:30, si terrà un incontro pubblico dedicato al progetto SOND, con protagonista l’artista Marinella Senatore. L'evento si svolgerà presso un luogo ancora da definire e offrirà l’opportunità di conoscere più da vicino le idee e le modalità di realizzazione dell’opera. La partecipazione è aperta al pubblico interessato a scoprire i dettagli di questa iniziativa artistica.

L’artista Marinella Senatore sarà protagonista di un incontro pubblico a L’Aquila giovedì 9 aprile, alle ore 18:30, per illustrare i dettagli del progetto SOND. L’evento si svolgerà presso la Sala della Voliera di Palazzo Ardinghelli, spazio che ospita la sede cittadina del Museo nazionale delle arti del XXI secolo, con accesso gratuito per tutti i partecipanti. Questa presentazione funge da preludio alla grande performance prevista per domenica 7 giugno. Tale evento rappresenta uno dei pilastri della programmazione legata all’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, un’iniziativa curata dal MAXXI L’Aquila e sostenuta finanziariamente dall’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Aquila svela SOND: l’arte di Marinella Senatore sfida i confini Marinella Senatore trasforma l’arte in comunità: «Ci si eleva solo elevando gli altri»L’artista Marinella Senatore, durante la Biennale d’Arte, alla Fondazione The Human Safety Net dà vita a un progetto partecipativo che intreccia arte... Leggi anche: Marinella Senatore arriva alla Casa di The Human Safety Net Marinella Senatore presenta SOND al MAXXI L’AquilaL’artista Marinella Senatore incontra la città dell’Aquila e presenta il progetto SOND – The School of Narrative Dance ... laquilablog.it Marinella Senatore a L'Aquila, giovedì la presentazione del progetto SONDL'incontro con l'artista si terrà alle 18:30 nella Sala della Voliera di Palazzo Ardinghelli: ingresso libero L’AQUILA - L’artista Marinella Senatore incontra L’Aquila e racconta il progetto SOND The ... ekuonews.it