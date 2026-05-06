A Venezia è stata inaugurata una nuova mostra dell'artista Marinella Senatore, realizzata in collaborazione con l'organizzazione The Home of The Human Safety Net. Il progetto, intitolato “We Rise by Lifting Others”, si concentra sull'idea di crescita attraverso il sostegno reciproco. La mostra presenta opere che riflettono questa tematica, coinvolgendo il pubblico in un percorso che invita alla solidarietà e alla collaborazione.

Al cuore del progetto “ We Rise by Lifting Others” di Marinella Senatore vi è una visione di forza gentile e contagiosa: la convinzione che possiamo crescere davvero solo insieme. Lungi dall’essere una singola opera d’arte, l’esposizione si snoda come un’esperienza collettiva che parla di resilienza, speranza e potenziale umano, ospitata presso le Procuratie in Piazza San Marco – ora un hub vibrante che promuove cultura, inclusione sociale e innovazione. Un invito a sollevare il nostro sguardo – e a sollevarci l’un l’altro – in mostra fino al 22 marzo 2027. Scoprire il proprio potenziale. La nuova mostra è esposta al terzo piano delle Procuratie in Piazza San Marco, restaurate secondo la visione di Sir David Chipperfield (Premio Pritzker 2023) e aperte al pubblico per la prima volta in 500 anni nel 2022.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La nuova mostra di Marinella Senatore, in collaborazione con The Home of The Human Safety Net a Venezia

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