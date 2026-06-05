maxi traffico di cocaina sei arresti della finanza la base era a foligno

Nella recente operazione delle forze della Finanza sono stati arrestati sei persone coinvolte in un traffico di cocaina. La rete criminale aveva come base una città in provincia di Perugia. Gli arresti seguono il maxi sequestro di droga effettuato a gennaio 2025, che aveva portato in carcere un ristoratore locale e sette cittadini di origine albanese. Le indagini sono ancora in corso.

Nuovi arresti dopo il maxi sequestro di cocaina del gennaio 2025 che aveva portato in carcere un ristoratore folignate e sette cittadini albanesi. Lo sviluppo delle indagini, condotte dai finanzieri del comando provinciale di Perugia su disposizione della Procura, ha portato a una nuova ordinanza di custodia cautelare a carico di sei persone, quattro uomini e due donne tutti di origine albanese. Per quattro è stata disposta la custodia in carcere, due ai domiciliari perché madri con con bambini con meno di dieci anni. I destinatari dei provvedimenti sono residenti nella provincia di Perugia, quattro, e in quella di Firenze. Le indagini... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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