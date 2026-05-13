Maxi furto di pelletteria di lusso nel Veneziano | la base della banda era a Milano Otto arresti
Un furto di pelletteria di lusso si è verificato nel Veneziano lo scorso 27 aprile, con un bottino di oltre 600mila euro. La banda responsabile aveva la base operativa a Milano, e nelle settimane scorse sono stati eseguiti otto arresti nel corso delle indagini. L’episodio si aggiunge a un trend di furti di prodotti di alta gamma nella zona, che si sono verificati in diverse occasioni negli ultimi mesi.
Milano, 13 maggio 2026 – Il 27 aprile del 2024 a Fossò, in provincia di Venezia, una banda aveva rubato articoli di pelletteria di alta gamma per un valore di oltre 600mila euro. Avevano colpito all’interno del laboratorio "Artigiani Veneziani". Ora, a distanza di due anni, otto cittadini romeni sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Venezia, con il supporto del Comando Provinciale di Milano, su ordinanza del Gip del capoluogo lombardo. Gli arrestati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti contro il patrimonio, furto aggravato e ricettazione. Altre 11 persone sono indagate per gli stessi reati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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