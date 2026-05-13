Maxi furto di pelletteria di lusso nel Veneziano | la base della banda era a Milano Otto arresti

Un furto di pelletteria di lusso si è verificato nel Veneziano lo scorso 27 aprile, con un bottino di oltre 600mila euro. La banda responsabile aveva la base operativa a Milano, e nelle settimane scorse sono stati eseguiti otto arresti nel corso delle indagini. L’episodio si aggiunge a un trend di furti di prodotti di alta gamma nella zona, che si sono verificati in diverse occasioni negli ultimi mesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui