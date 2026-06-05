Maxi operazione antifrode | nel Vco sequestrata pelletteria di lusso e una Mercedes da oltre 75mila euro

Durante quattro giorni di controlli intensificati in occasione dell’Ascensione, sono stati sequestrati beni di valore e sostanze illegali ai valichi di confine. Tra i sequestri più rilevanti ci sono una Mercedes del valore di oltre 75.000 euro e merci di lusso nel settore della pelletteria. Sono stati inoltre trovati e sequestrati valuta, contrabbando e droga. L’operazione si inserisce in un’indagine antifrode che ha portato a questi sequestri.

Quattro giorni di controlli intensificati in occasione della festività dell'Ascensione hanno portato a sequestri di valuta, contrabbando e droga ai valichi di confine. Una maxi operazione coordinata dagli uffici antifrode della direzione territoriale Piemonte e Valle d’Aosta dell'agenzia delle. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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