I Carabinieri hanno condotto una vasta operazione tra Milano, Monza e Torino, arrestando complessivamente 13 persone. Durante le attività sono state sequestrate oltre una tonnellata di droga. L'intervento ha coinvolto diverse unità di forze dell'ordine e ha portato alla confisca di sostanze stupefacenti di varia natura. Le autorità continuano le indagini per approfondire i dettagli dell’operazione e le reti coinvolte.

È di 13 soggetti arrestati e oltre 1.000 Kg di droga sequestrati il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri nelle province di Milano, Monza e Torino. L’operazione, eseguita nelle prime ore del 14 aprile, è stata disposta dal Tribunale di Milano su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a seguito di un’articolata indagine che ha permesso di smantellare un’associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Operazione coordinata dai Carabinieri di Sesto San Giovanni Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto impegnati i militari della Compagnia di Sesto San Giovanni, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 13 soggetti.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maxi operazione tra Milano, Monza e Torino, 13 arresti e sequestrata oltre una tonnellata di droga

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