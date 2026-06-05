Maxi incidente in autostrada | coinvolte quattro auto cinque le persone ferite

Quattro auto sono state coinvolte in un incidente lungo il raccordo autostradale 13, risultando in cinque persone ferite. Le persone sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni dei feriti o sulla dinamica dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Cinque persone sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo essere rimaste ferite in un maxi incidente avvenuto poco fa lungo il raccordo autostradale 13. Il sinistro, che ha coinvolto quattro autovetture, è avvenuto all'altezza dello svincolo che da Fernetti conduce. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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MAXI INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 100 AUTO COINVOLTE. CI SONO MORTI E FERITI

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