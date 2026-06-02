Quattro auto coinvolte quattro feriti | spaventoso incidente in galleria

Notizia in breve

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 10 in una galleria. L’incidente ha coinvolto quattro veicoli, senza che siano state segnalate vittime gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. La galleria è stata temporaneamente chiusa al traffico. Le condizioni dei feriti non sono state rese note.