Quattro auto coinvolte quattro feriti | spaventoso incidente in galleria
Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 10 in una galleria. L’incidente ha coinvolto quattro veicoli, senza che siano state segnalate vittime gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. La galleria è stata temporaneamente chiusa al traffico. Le condizioni dei feriti non sono state rese note.
È salito a quattro il numero delle persone ferite nel bruttissimo incidente avvenuto lunedì mattina intorno alle 10.40 nella galleria di Capo di Ponte, sulla SS42.Quattro automobili si sono scontrate all'interno della galleria in una dinamica ancora al vaglio delle autorità. La sala operativa dei. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
MAXI INCIDENTE IN ITALIA: DIVERSE AUTO COINVOLTE E 14 FERITI NEL VIOLENTO IMPATTO
Notizie e thread social correlati
Incidente in tangenziale a Torino: tre auto coinvolte, quattro feriti lieviNella tarda mattinata di domenica 5 aprile, lungo la tangenziale sud di Torino, si è verificato un incidente che ha coinvolto tre veicoli.
Incidente sulla provinciale: quattro auto coinvolte, un ferito in codice rossoNel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 2 aprile 2026, si è verificato un incidente sulla provinciale che ha coinvolto quattro veicoli.
Temi più discussi: Capo di Ponte: quattro auto coinvolte, quattro feriti. Spaventoso incidente in galleria - BresciaToday; Spaventoso frontale tra auto (FOTO): mezzi distrutti e coinvolte quattro persone. Decollano due elicotteri; Schianto all'ora di cena: due mezzi coinvolti, quattro feriti e traffico in tilt; Tamponamento a catena in A22: coinvolte quattro auto e traffico rallentato.
SAN CASCIANO - Maggio si è chiuso con l’ennesimo incidente in Autopalio: due auto coinvolte, quattro persone ferite. Sinistro attorno alle 18.30 di oggi, sulla rampa di accesso di San Casciano, in direzione Firenze. tinyurl.com/5ms79p9 x.com
Incidente tra Romagnano e Aldeno: tre auto coinvolte, quattro le persone ferite E' successo tutto nella tarda serata di venerdì 29 maggio. (Link nel primo commento) facebook
Schianto in galleria sull’Aurelia: quattro persone coinvoltePaura nel pomeriggio sulla SS1 Aurelia, nel comune di Follonica, dove due auto si sono scontrate all’interno di una galleria. L’allarme è scattato alle 14.34, quando la centrale operativa del 118 dell ... versiliatoday.it
UFFICIALE: il Chelsea ha confermato Xabi Alonso come nuovo allenatore che assumerà l'incarico dal 1° luglio con un contratto di quattro anni. reddit
Incidente sulla SS131, scontro tra quattro auto: deviazioni e rallentamentiIncidente stradale tra auto sulla SS131 al km 205: quattro veicoli coinvolti, traffico deviato e disagi temporanei in direzione Porto Torres. notizie.it