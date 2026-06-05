Le prime due sessioni di prove libere sul circuito di Montecarlo si sono concluse oggi, segnando l'inizio del weekend del Gran Premio di Monaco 2026. I piloti hanno affrontato il tracciato cittadino, concentrandosi sulla messa a punto delle vetture. Max Verstappen ha commentato la giornata come positiva, specificando che serve solo affinare alcuni dettagli prima delle qualifiche. La pista si presenta scivolosa e complessa come sempre.

Si sono concluse oggi le prime due sessioni di prove libere sul circuito cittadino di Montecarlo, per il Gran Premio di Monaco 2026, sesto appuntamento del Mondiale F1. È stata una giornata all’insegna della Ferrari, nettamente la monoposto più veloce nelle curve lente monegasche. Al termine delle FP2 è stato infatti Lewis Hamilton ad anticipare Charles Leclerc, ribaltando il risultato delle FP1. Dietro la scuderia italiana si è piazzata la Red Bull di Max Verstappen. Inaspettatamente l’olandese ha anticipato McLaren e Mercedes firmando la terza posizione nelle FP3 a 168 millesimi da Lewis Hamilton. Dopo il podio in Canada, il quattro volte campione del mondo può continuare ad essere soddisfatto dei miglioramenti della sua monoposto, in attesa delle fondamentali qualifiche di domani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Verstappen: “Giornata positiva, dobbiamo solo mettere a punto qualche dettaglio”

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