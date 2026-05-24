Max Verstappen si è detto soddisfatto dopo il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Il pilota ha commentato che il risultato ottenuto, un podio, è importante e ha aggiunto che bisogna continuare a spingere.

Max Verstappen è soddisfatto al termine del Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve il pilota del team Red Bull ha vissuto una delle gare migliori della sua annata, cullando a lungo il sogno della seconda posizione, ma dovendosi poi accontentare della terza, cedendo nel confronto diretto con Lewis Hamilton La vittoria è andata, la quarta consecutiva, ad Andrea Kimi Antonelli che ha preceduto l’inglese della Ferrari per 10.7 secondi, mentre completa il podio Max Verstappen a 11.2. Quarta posizione per Charles Leclerc a 44.1, quindi dalla quinta di Isack Hadjar in poi tutti accusano almeno un giro di distacco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Verstappen è soddisfatto del podio di Montreal: “Risultato importante, dobbiamo continuare a spingere”

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