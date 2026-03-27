F1 Max Verstappen | Dobbiamo lavorare non è stata una buona giornata

Durante il venerdì del Gran Premio del Giappone 2026, la seconda sessione di prove libere si è conclusa con il miglior tempo di Oscar Piastri, che ha ottenuto la prestazione più veloce tra i piloti. Nel frattempo, il protagonista delle dichiarazioni è stato Max Verstappen, che ha commentato la giornata dicendo che bisogna continuare a lavorare perché non è stata una buona giornata per lui.

Si è concluso con la migliore prestazione assoluta nella seconda sessione di prove libere di Oscar Piastri il venerdì del Gran Premio del Giappone 2026, terzo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Suzuka, la McLaren ha ripreso vita dopo un inizio di stagione negativo e l’australiano è riuscito ad anticipare tutti firmando il crono di 1’30?133. Dietro la MCL40 si piazza una Mercedes sempre veloce con Andrea Kimi Antonelli, secondo a 92 millesimi, ed il compagno di squadra George Russell, terzo a 205 millesimi dalla vetta. Leggermente più indietro rispetto alle previsioni la Ferrari che chiude le FP2 in quinta posizione con Leclerc (+0.713) ed in sesta con Hamilton (+0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Dobbiamo lavorare, non è stata una buona giornata” Articoli correlati Leggi anche: Max Verstappen: “Lavoriamo per mettere a punto la vettura, non è stata una giornata perfetta” F1, Max Verstappen amaro: “Situazione frustrante. Dobbiamo migliorare tantissimo”Max Verstappen è sempre più nero al termine del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Aggiornamenti e notizie su Max Verstappen Temi più discussi: Max Verstappen cauto verso il GP del Giappone: Dobbiamo crescere molto. La pausa di aprile ci darà una mano; F1 | Verstappen e la libertà perduta: quando correre per passione è diventato un lusso; Verstappen: Spero che la pausa potrà servire a capire meglio la vettura | FP; Non parlo finché non se ne va, Verstappen 'caccia' giornalista prima di Gp Giappone. F1, Max Verstappen: Dobbiamo lavorare, non è stata una buona giornataSi è concluso con la migliore prestazione assoluta nella seconda sessione di prove libere di Oscar Piastri il venerdì del Gran Premio del Giappone 2026, ... oasport.it Formula 1, Verstappen caccia giornalista da conferenza: Non parlo finché non se ne va(Adnkronos) - Tensione tra Max Verstappen e un giornalista alla vigilia del weekend del Gran Premio del Giappone. Il pilota della Red Bull, dopo aver notato la presenza di un reporter del 'Guardian', ... msn.com A margine della conferenza stampa del Gran Premio del Giappone, Max Verstappen ha subordinato l'inizio della propria sessione ufficiale all'allontanamento del rappresentante del The Guardian, boicottando fondamentalmente la testata britannica. Le radi - facebook.com facebook Max Verstappen inarrestabile al Nürburgring: dominio nella NLS2 con Juncadella e Gounon #NLS #Mercedes #AMG x.com