Domani in tutta l’Umbria si svolge il primo scritto di Italiano per 7.582 studenti. Le commissioni dell’Esame di Maturità sono state pubblicate ieri sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La prova si svolgerà secondo il calendario stabilito, senza variazioni. Gli studenti si preparano a sostenere l’esame, che si concluderà con le prove orali e la discussione finale.

Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono disponibili, da ieri le commissioni dell’Esame di Maturità. L’apposito motore di ricerca con le commissioni è raggiungibile all’indirizzo: https:matesami.pubblica.istruzione.it Le commissioni d’Esame sono composte da un presidente esterno, da due membri esterni e due interni all’istituzione scolastica. La pubblicazione delle commissioni rappresenta un’altra tappa di avvicinamento alle prove di giugno e una volta svelati i nomi si entra nel vivo della Maturità. In Umbria saranno 7.582 gli studenti chiamati a sostenere la prova conclusiva del loro percorso di studi superiori, suddivisi tra istituti statali e paritari della regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maturità In Umbria 7.582 studenti ai nastri. Il 18 giugno il primo scritto d’Italiano

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