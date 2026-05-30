Chi è Andrea Berta il DS italiano dell'Arsenal che al primo anno ai Gunners ha già scritto la storia

Andrea Berta, italiano, è da un anno il direttore sportivo dell'Arsenal. In questo periodo ha ottenuto risultati notevoli, contribuendo alla trasformazione del club. Prima di arrivare ai Gunners, ha lavorato all'Atletico Madrid, dove ha avuto un ruolo importante e ha raggiunto risultati significativi.

Andrea Berta è da un anno il Direttore Sportivo dell'Arsenal. Risultati incredibili fin da subito per il dirigente italiano che ha trasformato anche l'Atletico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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