Maturità 2026 commissione si insedierà martedì 16 giugno Prova di Italiano giovedì 18
La commissione per la maturità 2026 si insedierà martedì 16 giugno, mentre la prova di italiano è prevista per giovedì 18 giugno. Il Ministero ha pubblicato l'ordinanza ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026, che stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame, dall'ammissione dei candidati fino alla pubblicazione dei risultati.
Maturità 2026: il Ministero ha pubblicato l'OM n. 54 del 26 marzo 2026 che disciplina lo svolgimento della procedura, dall'ammissione dei candidati alla pubblicazione degli esiti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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