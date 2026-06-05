Maturità i docenti interni prendono la metà degli esterni | ecco le paghe dei commissari

Mentre migliaia di studenti si preparano ad affrontare la maturità 2026, c’è un altro esercito che si appresta a vivere settimane intense tra riunioni, sorveglianza delle prove, correzioni e colloqui orali, quello dei docenti chiamati a far parte delle commissioni d’esame. Proprio oggi sono usciti i nomi dei commissari esterni sul motore di ricerca creato ad hoc dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Nonostante il peso e le responsabilità dell’incarico, i compensi riconosciuti a presidenti e docenti restano identici a quelli stabiliti quasi vent’anni fa. Maturità, ecco i nomi dei commissari esterni: come cercarli sul motore di ricerca ufficiale. 🔗 Leggi su Open.online

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Maturità 2026, online i nomi dei commissari esterni: ecco dove trovarli, tutte le novità e cosa cambiaSul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito sono stati pubblicati i nomi dei commissari esterni per l’esame di Maturità 2026.

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