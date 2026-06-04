Maturità 2026 online i nomi dei commissari esterni | ecco dove trovarli tutte le novità e cosa cambia

Sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito sono stati pubblicati i nomi dei commissari esterni per l’esame di Maturità 2026. La lista è accessibile da oggi, permettendo agli studenti di consultare i nominativi e le assegnazioni. La pubblicazione riguarda tutte le scuole coinvolte nell’esame, senza indicazioni di variazioni rispetto alle edizioni precedenti. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato modifiche nelle modalità di svolgimento.

Sono online, sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, da oggi, le commissioni dell’Esame di Maturità 2026. L’apposito motore di ricerca con le commissioni è raggiungibile all’indirizzo: https:matesami.pubblica.istruzione.it. Quest’anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove (513.479 candidati interni e 14.128 esterni), mentre le commissioni sono 13.989 per un totale di 27.884 classi. La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio è, precisa il minstero dell'Istruzione e del Merito in una nota: Licei 273.854; Istituti tecnici 167.136; Istituti professionali 86.617. Le commissioni d’Esame sono composte da un Presidente esterno, da due membri esterni e due interni all’istituzione scolastica. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Maturità: pubblicati i nomi dei commissari esterni, ecco come trovarli

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