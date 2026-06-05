Maturità e colloquio orale | i chiarimenti del Ministero sulla metodologia CLIL

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato una nota che chiarisce le modalità di svolgimento del colloquio orale durante l'esame di Maturità, con un focus sulla metodologia CLIL. La comunicazione fornisce indicazioni su come affrontare questa parte dell'esame, senza specificare dettagli aggiuntivi o modifiche alle procedure già stabilite. La nota si concentra sulla corretta applicazione delle linee guida per il colloquio, in relazione alla metodologia CLIL, durante la prova orale.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso una specifica precisazione dedicata allo svolgimento dell’esame di Maturità riguardante il colloquio. Nel dettaglio, il MIM illustra i criteri da seguire per la valutazione degli apprendimenti acquisiti tramite la metodologia CLIL. “Quando è possibile accertare le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL nel colloquio?” La risposta del Ministero dell’Istruzione e del Merito fissa il perimetro per procedere con la valutazione di questo specifico ambito di studi. Il dicastero specifica che il colloquio può... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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