Maturità 2026 nuove regole dal Ministero | cambia soprattutto il colloquio orale

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il 26 marzo un’ordinanza che stabilisce le modalità di ammissione e lo svolgimento dell’esame di Stato 2026. Le nuove regole interessano principalmente il colloquio orale, che subirà delle modifiche rispetto agli anni precedenti. La normativa riguarda tutte le scuole secondarie di secondo grado e prevede anche aggiornamenti sui criteri di valutazione.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato lo scorso 26 marzo l’ordinanza che definisce modalità di ammissione e svolgimento dell’esame di Stato 2026. Si tratta della prima maturità dopo la riforma approvata nei mesi scorsi, firmata dal ministro Giuseppe Valditara, e introduce importanti novità, in particolare per quanto riguarda il colloquio orale. Requisiti di ammissione Per accedere all’esame, gli studenti dovranno aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale, aver partecipato alle prove Invalsi e completato le ore di formazione scuola-lavoro. È inoltre necessario conseguire almeno la sufficienza in tutte le discipline: in presenza di un 5, il consiglio di classe potrà comunque deliberare l’ammissione, purché motivata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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