Maturità 2026 | il Curriculum digitale guiderà il colloquio orale

? Punti chiave Come influenzeranno le esperienze extra scolastiche il voto del colloquio?. Cosa deve inserire lo studente nella terza sezione del profilo?. Perché la gestione autonoma dei dati può determinare il successo?. Come verrà utilizzato questo documento per l'università o il lavoro?.? In Breve Curriculum strutturato in 4 aree tra dati scolastici, certificazioni e attività extra.. Esiti prove INVALSI visibili solo dopo la conclusione dell'esame di Stato.. Sistema digitale introdotto nel 2021 per valorizzare le competenze extra curriculari.. Documento allegato al diploma per università e futuri colloqui di selezione lavorativa.. A partire dal 18 giugno 2026 inizieranno gli Esami di Maturità e i candidati dovranno avere completato il Curriculum dello Studente, il documento digitale obbligatorio per sostenere la prova finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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