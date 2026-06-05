Maturità 2026 seconda prova negli istituti professionali | la guida alle Faq del Ministero

La seconda prova scritta dell’esame di maturità 2026 negli istituti professionali si svolgerà secondo le indicazioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La guida alle FAQ fornisce dettagli pratici su modalità e tempistiche. Le istruzioni riguardano le procedure di svolgimento, i criteri di valutazione e le eventuali variazioni rispetto agli anni precedenti. Le scuole seguiranno le indicazioni ufficiali senza apportare modifiche autonome.

“Negli istituti professionali del vigente ordinamento, ai sensi dell’articolo 20 commi 3 – 6 dell’OM, l’elaborazione delle proposte di traccia è effettuata dai docenti titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della prova. Tra tali docenti può essere compreso anche il docente di lingua straniera?” L’elaborazione delle proposte di traccia spetta ai docenti titolari degli insegnamenti dell’Area di indirizzo. In merito alla presenza del docente di lingua straniera, il Ministero risponde in modo negativo. La spiegazione fornita dal dicastero si basa sul fatto che “la seconda prova verte sulle competenze professionali in uscita, e negli istituti professionali non è previsto alcun insegnamento tramite la metodologia CLIL“. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Maturità 2026: guida alle calcolatrici ammesse dal Ministero

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