Maturità 2026 per il colloquio bisognerà utilizzare la griglia di valutazione del Ministero FAQ ufficiale

Per l’esame di maturità 2026, gli studenti dovranno usare la griglia di valutazione del Ministero durante il colloquio. La pubblicazione delle Commissioni è avvenuta, e gli adempimenti sono iniziati. L’insediamento delle commissioni è previsto per martedì 16 giugno.

Esame di Maturità 2026: con la pubblicazione delle Commissioni, si dà il via agli adempimenti che porteranno all’insediamento di martedì 16 giugno. Il Mnisteo ha pubblicato una serie di FAQ su argomenti oggetto di dibattito in questi ultimi mesi. “La griglia di valutazione (allegato A all’OM) deve essere adottata?Sì. Può essere esclusivamente adattata, dove necessario, al PEI e al PDP.” Il Ministero ha pubblicato l’Allegato A Griglia di valutazione della prova orale al dm n. 54 del 26 marzo 2026. Maturità, “La griglia di valutazione ministeriale non mi piace e vi spiego perché”. INTERVISTA a Cristina Agazzi Maturità 2026: pubblicate le Commissioni, riunione il 16 giugno. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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#Maturità2026, sul sito del #MIM sono online da oggi le commissioni d’Esame. Quest’anno sono 13.989 le commissioni, mentre gli studenti coinvolti nelle prove sono 527.607 per un totale di 27.884 classi. Qui tutti i dettagli mim.gov.it/web/guest/-/-m… x.com

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