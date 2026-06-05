Maturità 2026 guida alla seconda prova scritta | le FAQ del MIM su orario di inizio e uso dei dispositivi elettronici

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato alcune domande frequenti riguardanti la seconda prova scritta dell’esame di maturità 2026. Le FAQ affrontano principalmente l’orario di inizio e l’uso dei dispositivi elettronici durante l’esame. Queste indicazioni sono state diffuse per chiarire aspetti pratici legati alla gestione della prova e alle regole da seguire.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso alcune faq pratiche sullo svolgimento dell’esame di Maturità, incentrate sugli argomenti più caldi e richiesti. Una sezione apposita, infatti, è dedicata allo svolgimento della seconda prova, sul suo orario di avvio e sulle procedure per adoperare dispositivi elettronici in aula. In tutti gli istituti che ricevono il testo tramite plico telematico, l’orario di inizio della seconda prova è fissato alle ore 8:30, in linea con quanto avviene per la prima prova. Secondo le FAQ ministeriali, questa regola si applica a “licei, istituti tecnici, istituti professionali di previgente ordinamento nei corsi di Istruzione degli adulti“. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Maturità 2026: materie seconda prova e commissari esterni

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