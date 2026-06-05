Maturità 2026 richiesta prove speciali entro il 6 giugno

Entro il 6 giugno 2026, le segreterie scolastiche devono inserire su SIDI le richieste di prove in formato speciale per le Commissioni d’esame della maturità. La procedura riguarda le richieste di prove aggiuntive o alternative, da presentare entro la scadenza stabilita. La registrazione è obbligatoria per garantire l’organizzazione delle prove e la predisposizione delle eventuali modalità alternative. Non sono previste proroghe oltre questa data.

Entro il 6 giugno 2026 le segreterie scolastiche devono registrare su SIDI le richieste di prove in formato speciale per le Commissioni d’esame. La funzione è disponibile nell’area Gestione anno scolastico, sezione Esami di Maturità. Il termine è indicato come improrogabile. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Graduatorie GPS 2026 verso la pubblicazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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MATURITÀ 2026: come funzionano i CREDITI e come calcolare il VOTO FINALE

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