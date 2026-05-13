Esame Maturità 2026 richiesta prove speciali entro il 6 giugno
Le segreterie scolastiche possono ora accedere a una nuova funzione online per registrare eventuali esigenze legate alle prove in formato speciale per l'esame di maturità del 2026. La piattaforma sarà attiva fino al 6 giugno, consentendo alle scuole di comunicare eventuali richieste specifiche alle commissioni d'esame. Questa procedura mira a gestire eventuali necessità particolari durante le prove, in modo organizzato e tempestivo.
Disponibile per le segreterie scolastiche la funzione di registrazione per le esigenze delle Commissioni d'esame circa le prove in formato speciale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Il nuovo Esame di Maturità (2026) in sintesi
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