Continuità docenti di sostegno il Ministero ricorda le scadenze | richiesta entro il 31 maggio e comunicazione SIDI entro il 26 giugno NOTA

Le scuole devono presentare le richieste di continuità per i docenti di sostegno entro il 31 maggio. La comunicazione dei posti disponibili deve essere inviata nel sistema SIDI entro il 26 giugno. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ribadito le scadenze previste dall’articolo 13 dell’ordinanza ministeriale.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito richiama l’attenzione delle scuole sulla procedura per la tutela della continuità didattica sui posti di sostegno, prevista dall’articolo 13 dell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026. La procedura riguarda gli anni scolastici 20262027 e 20272028 e dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017, in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Dopo la richiesta della famiglia, dovrà essere valutata la sussistenza delle condizioni che consentono la conferma del docente, nell’interesse dell’alunno con disabilità. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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