Maturità 2026 e Formazione scuola-lavoro | le faq del Ministero su candidati esterni deroghe e calcolo delle ore per l’ammissione

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diffuso un documento che risponde ai principali quesiti riguardanti gli Esami di Stato del secondo ciclo dell'anno scolastico 20252026. La comunicazione fornisce chiarimenti su candidati esterni, deroghe e modalità di calcolo delle ore necessarie per l’ammissione. La pubblicazione mira a definire le regole e le procedure che coinvolgono studenti e istituti in vista dell’appuntamento di fine percorso scolastico.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato un documento per chiarire i principali dubbi sugli Esami di Stato del secondo ciclo previsti per l'anno scolastico 20252026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Maturità 2025/2026: esame preliminare per candidati esterni. La proceduraL’ordinanza per l’anno scolastico 20252026 stabilisce le regole per lo svolgimento dell’esame di maturità, con indicazioni precise anche per i... Maturità 2025/2026: come viene calcolato il credito scolastico per candidati interni ed esterniNell’ambito dell’esame di maturità 20252026, un ruolo fondamentale è svolto dal credito scolastico, cioè il punteggio che gli studenti accumulano... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Maturità 2026, cosa cambia da quest’anno? Il corso per i docenti; Maturità 2025/2026: esame preliminare per candidati esterni. La procedura; Tracce maturità 2026: anniversari e temi per la prima prova dell'esame di Stato; Maturità 2026, la prima prova: gli studenti scommettono sugli autori (ma anche su IA, guerre e 80 anni della Repubblica). Maturità 2026, novità in arrivo: le date d’inizio e il taglio punti bonusMaturità 2026: la maturità 2026 è ormai alle porte. Un passaggio fondamentale per tutti gli studenti delle scuole superiori italiane, che quest'anno porta con sé diverse novità sia per i requisiti d'a ... catania.liveuniversity.it Esami di maturità 2026, date, orari e tracce: tutto quello che c’è da sapereTutto quello che c'è da saper sulla prova finale per i maturandi del 2026: prove, colloqui, commissioni d'esame e punteggio ... ilriformista.it L’ansia da maturità sta prendendo il sopravvento e non sai da dove partire Ci abbiamo pensato noi. È ora disponibile il drive con tutto il materiale indispensabile per organizzare al meglio lo studio: sintesi, riassunti chiari e mappe per i collegamenti tutto i - facebook.com facebook