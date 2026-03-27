Maturità 2026 come cambia il colloquio | struttura contenuti e punteggio ORDINANZA e GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Ordinanza n. 54 del 26 marzo 2026, che stabilisce le modalità d’esame per la maturità 2026. La norma introduce modifiche alla struttura e ai contenuti del colloquio orale, con una nuova griglia di valutazione allegata. La disposizione riguarda l’intero ciclo di esame, aggiornando le regole per l’anno scolastico 20252026.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Ordinanza n. 54 del 26 marzo 2026, che disciplina l’esame di Stato per l’anno scolastico 20252026, includendo anche la griglia di valutazione del colloquio orale allegata al provvedimento. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Maturità 2026: griglia di valutazione del Colloquio sarà modificata ma non rivoluzionata. Ecco comeUno dei quesiti ricorrenti tra gli addetti ai lavori, nei giorni successivi alla pubblicazione delle discipline oggetto della seconda prova e del... Nuovo esame di Maturità 2026: via il documento iniziale, spazio al Curriculum. Manca ancora griglia di valutazionePremessa: il colloquio è obbligatorio, pena il mancato superamento dell’esame e la ripetizione dell’anno scolastico. Approfondimenti e contenuti su Maturità 2026 come cambia il colloquio... Temi più discussi: Date maturità 2026: quando si svolgono la prima, la seconda prova e gli orali; Maturità 2026, arriva il diploma digitale: l'annuncio del ministero; Maturità 2026: nome vecchio per un esame tutto nuovo; Maturità 2026, candidati esterni: domanda entro il 24 marzo per chi ha interrotto la frequenza. Maturità 2026, anche i prof tornano a studiare: la nuova formazione dei commissariIl Ministero formerà i commissari della Maturità 2026. Scopri cosa cambia e il mistero dell'obbligatorietà per i prof. skuola.net Maturità 2026, pubblicata nota sulla formazione delle commissioni: domande dal 26 marzo al 13 aprile – PDFOggi, 25 marzo, è stata emanata la nota che disciplina la formazione delle commissioni dell’esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026.Il documento definisce le modalità di formazione delle com ... tecnicadellascuola.it Segui @skuolanet se se anche tu sogni di festeggiare la Maturità con 40mila euro in tasca ma forse ne avrai 4 Chi l’ha detto che studiare per la Maturità non paga Giulia, 18 anni e studentessa del liceo scientifico, ha dimostrato che la tenacia è tutto. Dopo - facebook.com facebook Maturità 2026, al via la domanda su Istanze online per far parte della commissione in qualità di Presidente e/o commissario. Per tanti docenti e Dirigenti scolastici la presentazione della domanda è obbligatoria, e anche accettare l'incarico e portarlo a… x.com