Maturità 2026 ecco la domanda per commissari esterni e Presidente fino al 13 aprile a su Istanze online GUIDA MIM

È stata aperta la procedura online per la richiesta di nomina come commissari esterni o Presidenti delle commissioni durante gli Esami di Maturità 2026. Le domande devono essere presentate entro il 13 aprile attraverso la piattaforma Istanze Online. La normativa prevede che i candidati possano richiedere incarichi di nomina fino a questa data.

Maturità 2026: al via la domanda per la nomina come commissari esterni o Presidenti delle commissioni. Chi deve e chi può (non) presentare domanda. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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